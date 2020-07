Traffico Roma del 08-07-2020 ore 17:30 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi sulla tangenziale verso San Giovanni code per il Traffico intenso da Largo Lanciani fino alla rampa di ingresso per la Roma la manifestazione in largo Bernardino da Feltre nei pressi del Ministero dell’Istruzione possibili rallentamenti in particolare su Viale Trastevere a Roma Sud lavori in corso sulla via Ardeatina via di torricola del raccordo nelle due direzioni proprio sul raccordo in carreggiata esterna abbiamo code dalla via del Mare sino alla diramazione di Roma Sud incolonnamenti a tratti anche in carreggiata interna dalla lontana alla Prenestina restiamo a distanza la ci ha messo a disposizione dei cittadini numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla gestione delle pratiche a oltre che sulla ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Si lavora per completare il raddoppi… - LegaSalvini : ROMA, IMMIGRATO SPACCA TUTTO E BLOCCA IL TRAFFICO - LuceverdeRoma : ?? #treni - Linea Roma – Nettuno traffico ferroviario rallentato per un problema tecnico a un passaggio a livello a… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-07-2020 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRadio : ??#treni - Linea Roma - Pescara traffico è rallentato per danni a un passaggio a livello causati da un veicolo tra C… -

Non solo la Casa della salute Santa Caterina della Rosa al Prenestino. Con l’obiettivo di evitare assembramenti nei prossimi giorni, fino alla fine della settimana, tra Tor Pignattara e Centocelle ver ...

Il governo sblocca le grandi opere del Lazio: anello ferroviario, Tirrenica, Roma-Latina

La chiusura dell’Anello ferroviario. Ma anche l’autostrada Tirrenica, verso Nord, e la Roma-Latina, in direzione Sud, che servirà ad allentare la morsa del traffico sulla Pontina. Su un totale di 36 o ...

