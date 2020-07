Tottenham, Dier squalificato per 4 giornate per l’aggressione al tifoso (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo oltre quattro mesi è arrivata il verdetto della FA sull’aggressione di Eric Dier a un tifoso inglese: squalifica di 4 giornate Lo scorso 4 marzo Eric Dier si rese protagonista di un acceso diverbio con un tifoso inglese sulle tribune del Tottenham Stadium. A distanza di quattro mesi è arrivata la decisione della FA sul comportamento, a dir poco, sopra le righe del calciatore. Il centrocampista inglese è stato squalificato per quattro giornate. Il giocatore degli Spurs “aveva subito ammesso di aver tenuto un comportamento improprio al termine del match di FA Cup contro il Norwich, ma che questo invece non avesse alcuna componente minacciosa“ Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : Più 40mila sterline di multa La decisione della #FA sul centrocampista del #Tottenham - CalcioPillole : #PremierLeague, #Dier squalificato 4 giornate per l'aggressione al tifoso Il centrocampista del #Tottenham lo scor… - tuttosport : #Tottenham, #Dier: squalifica e multa per la lite con un tifoso a marzo - CorSport : #Tottenham, #Dier squalificato e multato per la lite con un tifoso a marzo - akurendra : RT @DiMarzio: Più 40mila sterline di multa La decisione della #FA sul centrocampista del #Tottenham -