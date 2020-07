Televisione in lutto. L’attore si è suicidato: aveva 35 anni. La scoperta choc nel suo appartamento (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo l’attore di Bollywood, Sushant Singh Rajput, l’attore televisivo Susheel Gowda, 35 anni, si è suicidato nella sua città natale Mandya. Secondo quanto riportato nel Times of India, Susheel si è ucciso ieri. La ragione esatta del suicidio deve ancora essere rivelata. Le notizie sulla sua morte hanno scioccato colleghi, amici e tutta l’industria televisiva. Susheel Gowda era uno dei volti più conosciuti di Bollywood ed era stato il volto nel romantico serial Anthapura. Oltre ad essere un attore, Susheel era anche un istruttore di fitness. aveva interpretato il ruolo di un poliziotto nel film Salaga che vede Duniya Vijay come protagonista. La regista di Salaga Duniya Vijay e la co-protagonista di Anthapura Amita Ranganath hanno espresso le loro condoglianze sui social media.



