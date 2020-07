Stop alle pratiche crudeli sui maiali negli allevamenti: per questo nasce #SosPig (Di mercoledì 8 luglio 2020) Reclusione, sofferenze e mutilazioni, queste le condizione di milioni di maiali rinchiusi negli allevamenti italiani. Con la campagna #SosPig e la petizione on line rivolta ai supermercati, vogliamo mettere fine alle crudeltà che vengono riservate sistematicamente a questi animali. Per tutto il mese di giugno abbiamo raccontato quotidianamente la storia di Bea, una delle tante scrofe da riproduzione rinchiuse negli allevamenti. Lo abbiamo fatto chiedendo alle persone di lanciare un #SOSperBea, una chiamata all’azione per dire Stop alle gabbie per le scrofe e alle mutilazioni effettuate sui suinetti. I maiali, animali molto intelligenti e dotati di spiccata sensibilità, sono costretti a vivere tra sofferenze continue e crudeltà. Le scrofe trascorrono molto tempo – circa metà della loro vita – in gabbie individuali, così piccole da ... Leggi su ilfattoquotidiano

fanpage : Il Sindaco di Reggio Calabria sospende l'installazione delle antenne per il #5G - matteosalvinimi : Separazione delle carriere, revisione della selezione e formazione dei magistrati, stop alle correnti politiche all… - matteosalvinimi : Un saluto dalla mia Milano. Anche qui, nonostante il caldo, tante persone venute a firmare per ribadire tre princip… - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Bande di giro in crisi per lo stop alle feste patronali: il punto in Regione - deadellacaccia : L’ESTATE DELLO STOP ALLE FIERE DEGLI UCCELLI. FIDC SARNICO”RIPARTIREMO NEL 2021? -

Ultime Notizie dalla rete : Stop alle Consiglio regionale Liguria, stop alle nuove domande per Grandi strutture commerciali Telenord "Stop al degrado alla stazione"

Resti di cibo sono sparsi ovunque, soprattutto sul tratto di marciapiede antistante l’attività, dove insistono anche i portoni per accedere alle nostre abitazioni. Il risultato – proseguono - è che ci ...

Pontasserchio diventa "La borgata dei bambini" Giochi in strada e animazione dopo il lockdown

Tutto è pronto per la "La Borgata dei bambini" di Pontasserchio. Stop alle auto e spazio a disposizione dei bambini. il circolo Arci Casa del Popolo, con il patrocinio del Comune, ha organizzato ...

Resti di cibo sono sparsi ovunque, soprattutto sul tratto di marciapiede antistante l’attività, dove insistono anche i portoni per accedere alle nostre abitazioni. Il risultato – proseguono - è che ci ...Tutto è pronto per la "La Borgata dei bambini" di Pontasserchio. Stop alle auto e spazio a disposizione dei bambini. il circolo Arci Casa del Popolo, con il patrocinio del Comune, ha organizzato ...