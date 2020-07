Serie A, in campo Napoli, Roma e Atalanta (Di mercoledì 8 luglio 2020) Serie A, i risultati di mercoledì 8 luglio 2020. In campo tra le altre Napoli, Roma e Atalanta. Roma – Serie A, i risultati di mercoledì 8 luglio 2020. Sei le sfide in programma. Tra le altre in campo Napoli, Roma e Atalanta. Serie A, il programma di mercoledì 8 luglio Di seguito il programma di mercoledì 8 luglio, sfide valide per la trentunesima giornata di Serie A. (CLASSIFICA E INFO STREAMING) Fiorentina-Cagliari (ore 19.30)Genoa-Napoli (ore 19.30)Atalanta-Sampdoria (ore 21.45)Bologna-Sassuolo (ore 21.45)Roma-Parma (ore 21.45)Torino-Brescia (ore 21.45) Gian Piero Gasperini Leggi su newsmondo

L’Amministratore Delegato di Virtus Segafredo Bologna, Luca Baraldi, è stato ospite ai microfoni di Alberto Bortolotti. Sulle conseguenze della chiusura anticipata del campionato.“E’ stato un errore f ...

La 31.a giornata di Serie A si concluderà con il posticipo ... i due esterni saranno Candreva e Young con Brozovic e Gagliardini in mezzo al campo; alle spalle delle due punte Lukaku e Lautaro ...

