Riscatto contributi per buchi contributivi tra un contratto a termine e l'altro

Riscatta periodi contributivi posti tra due contratti a termine è possibile nel rispetto di determinate condizioni. Per chi, quindi, ha (o ha avuto) una carriere discontinua vi è la possibilità di recuperare periodi contributivi riscattando i periodi di vuoto posti tra il termine di un contratto a tempo determinato e l'inizio di quello successivo. Vediamo per chi è possibile.

Riscatto contributi buchi lavorativi

Una lettrice scrive per chiedere:

Buongiorno , nel 2021 compirei 62 anni e raggiungerei a fine dicembre 37 anni e 8 mesi di contributi.Lavoro come docente in una scuola statale di II grado e vorrei sapere se fosse possibile e in che modo potrei recuperare il periodo di tempo (4 mesi)con contributi non presenti per raggiungere I 38 anni.Potrei recuperare I periodi vacanti intercorrenti tra una supplenza e l'altra?Inoltre assisto con ...

riscatto ad integrazione contributi figurativi

Nell’articolo “I contributi da riscatto” (www.pensionioggi.it/dizionario/contributi-da-riscatto), tra gli eventi riscattabili è previsto il riscatto ad integrazione della misura integrativa convenzion ...

