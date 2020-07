Riforma pensione: quota 41 per tutti senza vincoli e paletti, una promessa da mantenere (Di mercoledì 8 luglio 2020) Riforma pensione dopo quota 100 si valuta la possibilità di rendere accessibile la quota 41 a tutti e non solo ai lavoratori precoci. La quota 100 molto contestata ha permesso a molti lavoratori di lasciare il lavoro con 62 anni di età e 38 anni di contributi, permettendo il ricambio generazionale. La quota 100 rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2021, poi sarà sostituita, ma sicuramente non permetterà lo stesso vantaggio. Il decreto legge n. 4/2019 che ha visto l’ingresso di quota 100, doveva contenere anche la quota 41 per tutti, senza vincoli e paletti, solo 41 anni di contributi. Purtroppo, la promessa fatta agli italiani con l’accordo di Governo stipulato tra Salvini e Di Maio, non ha trovato fondi per la copertura finanziaria e la misura è stata rimandata al 2021. Il problema è che oltre a saltare la quota 41 per ... Leggi su notizieora

