Raimondo Todaro, non è più un segreto. È la giovane Paola la nuova fidanzata (Di mercoledì 8 luglio 2020) Avete presente lo scandalo che coinvolse, ultimamente, Raimondo Todaro e Francesca Tocca? Si tratta di una faccenda ancora molto fresca e sempre carica di novità quotidiane. Molti collegano la fine del matrimonio tra i due celebri ballerini al flirt che Francesca ha trascorso con il collega rumeno Valentin (nell’ottobre 2019), parte del cat di Amici di Maria De Filippi. Eppure quella fu solo la goccia che fece traboccare il vaso, perché, la relazione tra i due coniugi stava già franando da mesi. E poi è arrivata Paola Leonetti. Quando la notizia della liaison venne a galla, Valentin Alexandru fece un passo indietro sui social: “(…) Ho deciso di fare un passo indietro. Forse tutte e due ci siamo lasciati trasportare da sentimenti molto forti, però anche se mi viene difficile, ... Leggi su tuttivip

ilGiornale.it

Tra me e Francesca si era spento il fornicolio dell’amore. Siamo cresciuti insieme, le auguro il meglio». Raimondo Todaro, star e insegnante di Ballando con le stelle, non parla di tradimento quando e ...Francesca Tocca è tornata a ballare in compagnia di Valentin: la ballerina ha infatti pubblicato delle stories su Instagram mentre danza con il collega, che sembrerebbero confermare un ritorno di fiam ...