Quando manca il rispetto, neanche l’amore può bastare (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ci hanno insegnato che in nome dell’amore si può tutto. Che i sacrifici fanno parte di qualunque relazione e che i compromessi sono inevitabili. Ma se venire a patti con la persona amata è in alcune circostanze inevitabile, e può essere costruttivo, non giustifica in alcun modo la mancanza di rispetto… che è tutt’altra cosa. Quando la persona che ami ti umilia, ti maltratta, ti fa sentire inadeguata, non è vero amore. E anche se a te sembra di vivere un amore folle, passionale, unico e importante, Quando non c’è rispetto, non ne vale mai la pena. Probabilmente avrai sentito parlare spesso di pene d’amore, ma non lasciarti ingannare. Il turbamento amoroso nasce dal fatto che Quando ci innamoriamo ci lasciamo completamente andare, affidandoci a un sentimento travolgente. Che è bellissimo, meraviglioso, ma che ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Quando manca Quando manca il rispetto, neanche l’amore può bastare DiLei La storia. I cent'anni di suor Anna Maria entrata in clausura quando ne aveva già 72

Quando si era sentita pronta a entrare in Monastero ... la prima a Genova e l’altra a Treviglio, venuti a mancare il papà Giacomo e la mamma (1991), ecco riaffiorare il desiderio della clausura: ma ...

Dl Semplificazioni, ecco le 130 opere sbloccate: manca il Ponte sullo Stretto

Si chiama "Italia Veloce" ed è uno dei pilastri del decreto Semplificazioni approvato dal governo. Si tratta del piano presentato dal ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, come segnale dell ...

