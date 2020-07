Previsioni Meteo: clima fresco su molte regioni, ma entro il weekend si tornerà sopra media (Di mercoledì 8 luglio 2020) Previsioni Meteo – Venti di bora sostenuti e temperature in calo sono state le caratteristiche salienti su molte aree nelle ultime 24/36 ore. Venti sostenuti settentrionali, in particolare dapprima sull’Alto Adriatico, poi sul medio e basso Adriatico, spesso sulle aree appenniniche relative, sul Nord Appennino, Toscana, localmente sul medio Tirreno, coste tra Campania e Lazio e forti sui mari e sui Canali delle Isole maggiori. Circa le temperature, il calo è stato associato al transito di un ramo instabile più efficace sulle aree Est europee, per cui il flusso fresco si è fatto e si sta facendo sentire di più sulle nostre regioni orientali, anche diffusamente al Nord e sulle aree appenniniche in genere. Minore influenza sulle aree tirreniche. Nell’immagine in evidenza è bene espressa l’anomalia intercorsa nelle ultime ore, ... Leggi su meteoweb.eu

