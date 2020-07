Ponte Genova gestito da Aspi, Crimi: "Non possiamo permetterlo" (Di mercoledì 8 luglio 2020) La notizia che il nuovo Ponte di Genova sarà gestito da Aspi, cioè dai Benetton, fa balzare sulla seggiola Vito Crimi, capo politico reggente del M5S, che di certo però non cade dalle nuvole. La ministra dei Trasporti Paola De Micheli (PD) nel confermare la notizia - "la gestione va al concessionario che oggi è Aspi" - ha aggiunto che non per forza sarà sempre così: "Sulla vicenda c'è ancora l'ipotesi di revoca"Fatto sta che per ora il concessionario è Aspi e il nuovo Ponte Morandi è cosa loro. Crimi via Twitter commenta: "Il Ponte di Genova non deve essere riconsegnato nelle mani dei Benetton. Non possiamo ... Leggi su blogo

