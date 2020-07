Papa Francesco a sette anni dalla visita a Lampedusa: «La Libia è un inferno: ma ci raccontano la versione distillata» (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Libia «è un inferno, un lager e ci danno la versione distillata», tuona Papa Francesco durante la Messa per i migranti nel settimo anniversario della sua visita a Lampedusa. «Ma non immaginate l’inferno che si vive lì – aggiunge il pontefice – il lager di detenzione per questa gente che veniva solo con la speranza». Ricordando quella sua visita quasi a sorpresa sull’isola diventata simbolica porta dell’Europa per i flussi di migranti, Papa Francesco ha evocato nell’omelia le tante storie che gli sono state raccontate proprio da chi sull’isola aveva trovato il primo riparo: «Mi raccontavano quanto avevano sofferto per arrivare lì e c’erano degli interpreti», dai quali però il Papa sospettava di aver ricevuto molte meno informazioni di quante in realtà gli stessero ... Leggi su open.online

