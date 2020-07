Paola Perego shock: "Io dall'esorcista, sembravo una posseduta. Mi hanno fatto bruciare cuscini e materassi" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nel suo libro "Dietro le quinte delle mie paure", Paola Perego racconta la sua lotta contro gli attacchi di panico e rivela di essersi rivola persino ad un esorcista. Leggi su comingsoon

Paola Perego e la lotta con l’ansia: ‘Provai a rompermi un braccio’ Un male da cui ha cercato di guarire con ogni metodo, psicofarmaci, analisi e anche un esorcista: “Don Luigi.

Eva Grimaldi e Imma, amore in alto mare: splendide in bikini

Ad un anno dal matrimonio, Eva Grimaldi e Imma Battaglia si mostrano sempre felicissime e innamorate e l’estate è ufficialmente per la coppia. Eva Grimaldi e Imma Battaglia hanno festeggiato da poco u ...

