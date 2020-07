LND, Sibilia a ISP: “La Serie D partirà a fine settembre. Ripescaggi? Si procederà in alternanza tra due retrocesse e una di Eccellenza” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ai microfoni di Itasportpress.it, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia ha risposto ad alcune domande che riguardano i criteri di Ripescaggio in quarta Serie ma anche su altri temi di stretta attualità.Presidente le società non aventi diritto all’iscrizione in Serie D, hanno potuto presentare le domande di Ripescaggio visto che sono stati aperti i termini. C’è stata una forte richiesta?Al momento della chiusura potremo fornire i numeri esatti delle domande ricevute.C’è contezza di quante società rischiano di scomparire in ambito dilettantistico?Per il massimo campionato della LND ad oggi non abbiamo ricevuto segnali preoccupanti, ma è comunque il caso di attendere la chiusura delle iscrizioni. Si nota però ... Leggi su itasportpress

