La Consulta asfalta i Benetton. Per la Corte Costituzionale legittimo escludere Aspi dalla ricostruzione del Ponte Morandi (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Corte Costituzionale “ha ritenuto non fondate le questioni relative all’esclusione legislativa di Aspi dalla procedura negoziata volta alla scelta delle imprese alle quali affidare le opere di demolizione e di ricostruzione” del Ponte di Genova. La decisione del Legislatore di non affidare ad Autostrade la ricostruzione del Ponte è stata determinata dalla eccezionale gravità della situazione che lo ha indotto, in via precauzionale, a non affidare i lavori alla societa’ incaricata della manutenzione del Ponte stesso”. L'articolo La Consulta asfalta i Benetton. Per la Corte Costituzionale ... Leggi su lanotiziagiornale

Patty66509580 : @ElenaDettori @pagliani_t @Mov5Stelle @DaniloToninelli La Consulta asfalta i Benetton. Per la Corte Costituzionale… - Patty66509580 : La Consulta asfalta i Benetton. Per la Corte Costituzionale legittimo escludere Aspi dalla ricostruzione del Ponte… - ladyrosmarino : RT @LaNotiziaTweet: La #Consulta asfalta i #Benetton. Per la Corte Costituzionale legittimo escludere #Aspi dalla ricostruzione del #PonteM… - MariaAversano1 : RT @LaNotiziaTweet: La #Consulta asfalta i #Benetton. Per la Corte Costituzionale legittimo escludere #Aspi dalla ricostruzione del #PonteM… - iasius_1 : RT @LaNotiziaTweet: La #Consulta asfalta i #Benetton. Per la Corte Costituzionale legittimo escludere #Aspi dalla ricostruzione del #PonteM… -

Ultime Notizie dalla rete : Consulta asfalta La Consulta asfalta i Benetton. Per la Corte Costituzionale legittimo escludere Aspi dalla ricostruzione del Ponte Morandi LA NOTIZIA La Consulta asfalta i Benetton. Per la Corte Costituzionale legittimo escludere Aspi dalla ricostruzione del Ponte Morandi

La Corte costituzionale “ha ritenuto non fondate le questioni relative all’esclusione legislativa di Aspi dalla procedura negoziata volta alla scelta delle imprese alle quali affidare le opere di demo ...

Nuovo look per l’accesso alla Basilica UNESCO di Monte Sant’Angelo

Un progetto di riqualificazione e valorizzazione di Piazza d’Angiò (la piazza adiacente il Santuario) finanziato dall’Ente Parco Nazionale del Gargano con 850 mila euro, per rendere la Basilica UNESCO ...

La Corte costituzionale “ha ritenuto non fondate le questioni relative all’esclusione legislativa di Aspi dalla procedura negoziata volta alla scelta delle imprese alle quali affidare le opere di demo ...Un progetto di riqualificazione e valorizzazione di Piazza d’Angiò (la piazza adiacente il Santuario) finanziato dall’Ente Parco Nazionale del Gargano con 850 mila euro, per rendere la Basilica UNESCO ...