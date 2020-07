Italia, Spagna e Portogallo, un patto per dare una svolta all’Ue (Di mercoledì 8 luglio 2020) patto tra Italia, Spagna e Portogallo per dare una svolta all’Unione europea. Sanchez: “Vedremo gli Stati Uniti d’Europa”. Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, il premier spagnolo Pedro Sanchez propone una sorta di alleanza con l’Italia per risollevare le sorti dell’Unione europea. Spagna, Sanchez propone all’Italia un patto per dare una svolta all’Ue Sanchez sostiene che se l’Ue dovesse rispondere in maniera adeguata alla crisi possano nascere gli Stati Uniti d’Europa. “Non ci siamo limitati a chiuderci in casa, il che già non era scontato. E’ emerso il valore e l’animo dei due popoli. In Spagna ci siamo mossi per salvare le imprese, evitare i licenziamenti, sostenere tre milioni e mezzo di lavoratori senza stipendio, aiutare un milione e mezzo di autonomi. E abbiamo ... Leggi su newsmondo

