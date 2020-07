Highlights e gol Roma-Parma 2-1: Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Gli Highlights e le azioni salienti di Roma-Parma 2-1, match della trentunesima giornata di Serie A 2019/2020. Parte bene la formazione ospite: Cornelius si invola verso la porta e viene steso da Cristante in area, Fabbri lascia giocare per poi concedere il calcio di rigore poi realizzato da Kucka. La reazione della Roma arriva nel finale di primo tempo: Bruno Peres crossa basso al centro, Pellegrini fa velo e Mkhitaryan mette in rete. Nella ripresa la Roma si scatena e completa la rimonta con la conclusione dalla distanza di Veretout. Nell’ultimo quarto d’ora il Parma recrimina per un mani di Mancini non sanzionato da Fabbri: il replay parla chiaro, era rigore. Leggi su sportface

