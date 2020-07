Golf, Chimenti: “Rinvio Ryder Cup? Per noi non cambia nulla, pronti a rispettare tempistiche” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il presidente della Federazione Italiana Golf, nonché Vicepresidente Vicario del Coni, Franco Chimenti, ha commentato la decisione di rinviare al 2023 l’edizione italiana della Ryder Cup: “L’attesa verso la Ryder Cup di Roma si allunga di un anno a causa dell’emergenza sanitaria. Prendiamo atto e condividiamo la decisione congiunta della PGA of America e della Ryder Cup Europe. Per noi non cambia nulla perché eravamo pronti a rispettare tutte le tempistiche”. Chimenti ha spiegato la grande importanza che un evento di tale portata ricopre per il nostro Paese: “La Ryder Cup di ... Leggi su sportface

