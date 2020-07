Gerson: “Sono arrivato in Italia con grandi aspettative, ma non ero ancora pronto” (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’ex centrocampista di Roma e Fiorentina, Gerson, intervistato da ‘Globo Esporte’, ha avuto modo di parlare della sua non entusiasmante esperienza in Italia, che lo ha portato al ritorno in Brasile con la maglia del Flamengo: “Questo mio nuovo inizio l’ho costruito in Italia, precisamente a partire dal secondo anno a Roma. Ero arrivato dove giocava il mio idolo Totti. Avevo ricevuto grandi elogi e c’erano tante aspettative: questa cosa a volte ti distrae dagli obiettivi. Giocavo poco e sentivo di dovermi reinventare: ho iniziato ad allenarmi a casa, ho prestato più attenzione a ogni dettaglio. Tutto: marcatura, posizionamento… Ho capito che ancora non ero pronto come giocatore”. Il brasiliano ha spiegato l’importanza che Stefano Pioli ha avuto nel proprio percorso di crescita ai tempi di Firenze: “A Roma giocavo e ... Leggi su sportface

