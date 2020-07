Gasperini: “Scudetto? La Juve è più forte, noi vogliamo la matematica per la Champions” (Di giovedì 9 luglio 2020) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di SKY Sport dopo la sfida contro la Sampdoria: “Scudetto? Non può ronzarci nella testa, è nelle mani della Juve lo Scudetto. Anche ieri, nonostante la sconfitta, hanno dimostrato di essere i più forti. Noi intanto cerchiamo di avere la matematica certezza di essere in Champions: vedo che Roma, Napoli e Milan stanno facendo grandi cose. Cercheremo di raggiungere questo obiettivo, poi eventualmente proveremo ad arrivare davanti alla Lazio o all’Inter. Stavano bene fisicamente, erano molto chiusi e ripartivano bene. Noi siamo stati bravissimi: queste partite rischi di giocarle col fioretto, invece ci siamo adattati al loro gioco, l’abbiamo fatto con forza e intensità e nella ripresa siamo venuti fuori bene. Quello ... Leggi su alfredopedulla

AtalantaBCFeed : Atalanta, Gasperini: 'Non pensiamo allo scudetto' #ForzaAtalanta #ABC1907 - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Atalanta, Gasperini: “La parola Scudetto ronza in testa? È nelle mani d… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Atalanta #Gasperini: 'La parola scudetto non ci può ronzare in testa... Puntiamo #Inter e #Lazio' #AtalantaSamp https://t… - anarchico74 : RT @Sport_Mediaset: #Gasperini: '#Scudetto? Facciamo corsa su noi stessi, poi vedremo'. Il tecnico dei bergamaschi: 'Il tricolore è nella m… - italiaserait : Atalanta, Gasperini: Scudetto? Nelle mani della Juve” -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini “Scudetto Chi vence ave raggione, ma Sarri se 'nfessette a ffà jucà Jorginho e Hamsik - ilNapolista ilnapolista