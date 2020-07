Galli: "Questo virus è in grado di fare il giro del mondo e tornarci addosso quando gli pare" (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Questo virus è in grado di girare per il pianeta e tornarci addosso quando gli pare”. A parlare in collegamento con Cartabianca è Massimo Galli, direttore di Malattie Infettive all’ospedale Sacco di Milano.“Da mesi mi spacco la testa per capire cosa potrebbe succedere, ho cercato di non fare mai l’indovino e di basarmi sui numeri. Mi sento di dire che non è certo che qualcosa debba accadere per forza in autunno. Questa non è una malattia come l’influenza, si diffonde in maniera diversa. Meno del 10% delle persone infettate sono responsabili di oltre l′80% delle nuove infezioni”, afferma Galli.E aggiunge: “C’è un fattore di dispersione totalmente diverso rispetto all’influenza. Se mi becco l’influenza, è probabile che la trasmetta a qualcuno. Qui, abbiamo una minoranza di ... Leggi su huffingtonpost

FersiniPio : RT @HuffPostItalia: Galli: 'Questo virus è in grado di fare il giro del mondo e tornarci addosso quando gli pare' - albino_ruffo : RT @HuffPostItalia: Galli: 'Questo virus è in grado di fare il giro del mondo e tornarci addosso quando gli pare' - impiegopubblico : RT @HuffPostItalia: Galli: 'Questo virus è in grado di fare il giro del mondo e tornarci addosso quando gli pare' - montince : RT @HuffPostItalia: Galli: 'Questo virus è in grado di fare il giro del mondo e tornarci addosso quando gli pare' - lsantangelo70 : Galli: 'Questo virus è in grado di fare il giro del mondo e tornarci addosso quando gli pare' | L'HuffPost -