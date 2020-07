Focolaio a Parma, 33 dipendenti di un’azienda positivi al coronavirus (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un nuovo Focolaio da coronavirus si è registrato in un’azienda di ovoprodotti in provincia di Parma, ad essere positivi ben 33 dipendenti della struttura Un nuovo Focolaio da coronavirus colpisce l’Italia, stavolta in provincia di Parma. Siamo a Sanguigna di Colorno dove, nell’azienda di ovoprodotti Parmovo, 33 dipendenti sono stati trovati positivi al Covid-19. A … L'articolo Focolaio a Parma, 33 dipendenti di un’azienda positivi al coronavirus proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SkyTG24 : Coronavirus Parma, focolaio nell'azienda Parmovo: decine di lavoratori contagiati - CarloBelli6 : RT @ilriformista: Bollettino #Coronavirus, contagi in aumento: nuovo focolaio in azienda di Parma - primaitaliana19 : RT @ultimenotizie: Un focolaio di #coronavirus, attualmente ci sarebbero 33 positivi in tutto, è stato rilevato in un'azienda della provinc… - SaraLF74 : RT @ultimenotizie: Un focolaio di #coronavirus, attualmente ci sarebbero 33 positivi in tutto, è stato rilevato in un'azienda della provinc… - ri4ily : RT @ultimenotizie: Un focolaio di #coronavirus, attualmente ci sarebbero 33 positivi in tutto, è stato rilevato in un'azienda della provinc… -