Flavio Montrucchio prosegue la sua ascesa sulle reti Discovery (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ironico, talentuoso e mai sopra le righe, Montrucchio si conferma uno dei volti più amati della famiglia di “bake off italia” ma anche re di cuori della televisione italiana nella prossima stagione televisiva oggi presentata. Dopo l’eccellente debutto con “bake off italia all stars battle” nel dicembre 2019, a dicembre 2020 l’arrivo nella nuova edizione di “junior bake off” ed a seguire nel nuovo “bake off – dolci sotto un tetto”. Confermatissime le prime serate di ormai uno dei programmi più cult degli ultimi due anni, a gennaio 2021 il ritorno in primo appuntamento con 20 nuove inedite prime serate che copriranno ben 5 mesi di palinsesto. Ieri, martedì 7 luglio è andata in onda l’ultima puntata di Primo Appuntamento. Pausa estiva e ripartenza col botto: per ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Flavio Montrucchio prosegue la sua ascesa sulle reti Discovery - blogtivvu : Flavio Montrucchio protagonista di Discovery: tre prime serate in arrivo - 361_magazine : Flavio Montrucchio è il volto di punta di Discovery @flaviomontrucch #FlavioMontrucchio #RealTime -