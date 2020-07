Firenze, Teatro Verdi: Nil Venditti dirige l’ORT, con Kevin Spagnolo al clarinetto (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il concerto è a ingresso libero su prenotazione, con precedenza per chi ha rinunciato al rimborso di abbonamenti o singoli biglietti in stagione. Una replica straordinaria, sempre gratis, è stata aggiunta per lunedì 13 a Borgo San Lorenzo Leggi su firenzepost

