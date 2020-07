Fine della zona rossa a Mondragone, 104 positivi connessi al focolaio (Di mercoledì 8 luglio 2020) NAPOLI – Da quest’oggi l’area dei Palazzi Cirio di Mondragone (Caserta) non e’ piu’ zona rossa. L’ordinanza firmata dal governatore campano Vincenzo De Luca che prorogava il lockdown nei cinque condomini della zona non e’ piu’ in vigore dalla mezzanotte. Le persone attualmente positive al Covid-19 e riconducibili al focolaio Mondragone sono 104, di cui 91 a Mondragone, 4 a Falciano del Massico e Sessa Aurunca, 3 a Carinola e 2 a Recale. Proprio oggi, come si evince dal bollettino dell’Asl di Caserta aggiornato alle 12, e’ stato registrato un nuovo caso di positivita’ nel comune di Carinola, che conta in totale tre persone attualmente positive. Oltre al focolaio dei Palazzi Cirio, tra i contagiati ci sono 34 dipendenti di un’azienda agricola di Falciano del Massico. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Fine della zona rossa a Mondragone, 104 positivi connessi al focolaio Whirlpool, da Fim, Fiom, Uilm sciopero di gruppo per chiedere di ritirare la chiusura Camorra, colpo al clan Vanella Grassi: 51 misure cautelari Continua a percepire la pensione della zia morta nel 2013, arrestata a Napoli Nuovi casi di Covid in provincia di Avellino, De Luca: “Più controlli su ingressi in Italia” Torna a Napoli il grande cinema all’aperto con ‘Estate a corte’ Leggi su dire

