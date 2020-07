Fdi: in Municipio XV dimissioni e accuse tra Cinque Stelle (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma – “Nella seduta odierna della commissione Trasparenza, il coraggioso ex assessore al Commercio Alessia Vivaldi, invitata dal presidente della commissione, ha inaspettatamente e clamorosamente smentito il presidente del Municipio, Stefano Simonelli, dichiarando che la gestione dell’ultimo bando municipale sull’arena cinematografica fortemente voluto dall’attuale amministrazione e’ stata la cosidetta goccia che ha fatto traboccare il vaso, inducendola a dimettersi prima di quanto previsto”. È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi, Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio, Andrea De Priamo e Lavinia Mennuni rispettivamente vicepresidente e consigliere dell’Assemblea Capitolina di Roma e Giorgio Mori responsabile romano immigrazione e consigliere del XV ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Fdi Municipio 'IN MUNICIPIO 6 I CONSIGLIERI DI FDI NON PARTECIPANO ALLE COMMISSIONI PERCHÉ VOGLIONO UNO SMARTPHONE' Mi-Lorenteggio Tagliaferri (FdI) interroga la Giunta sul ripopolamento dei borghi storici

«La cultura del nostro paese nasce dei ‘campanili’, signorie e borghi, municipi e chiese che hanno raccolto l’arte e la nostra storia nel corso dei secoli raccontando le peculiarità dei territori cost ...

Addio a Paola Guerci: giornalista, aveva 52 anni. Il ricordo di Fabio Rampelli

Il deputato di FdI e vicepresidente della Camera ricorda la giornalista ... La Guerci è spenta a 52 anni, compiuti solamente il 27 giugno scorso. Ex consigliere del II Municipio, nel 1999 fu anche ...

«La cultura del nostro paese nasce dei ‘campanili’, signorie e borghi, municipi e chiese che hanno raccolto l’arte e la nostra storia nel corso dei secoli raccontando le peculiarità dei territori cost ...Il deputato di FdI e vicepresidente della Camera ricorda la giornalista ... La Guerci è spenta a 52 anni, compiuti solamente il 27 giugno scorso. Ex consigliere del II Municipio, nel 1999 fu anche ...