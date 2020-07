Eni: Descalzi incontra al-Sarraj in Libia su focus produzione (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Teleborsa) – Il capo del Consiglio di Presidenza del Governo libico di unità nazionale, Fayez al-Sarraj, ha incontrato oggi a Tripoli l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, per discutere della situazione generale della Libia in questo periodo difficile, reso ancora più complesso dalla pandemia. L’incontro si è incentrato su un aggiornamento sul costante supporto di Eni al Paese per quanto riguarda l’accesso all’energia e la continuità del business. All’incontro era presente anche il presidente della National Oil Corporation (NOC) Mustafa Sanalla. Claudio Descalzi ha confermato a Sarraj il pieno impegno della società per quanto riguarda le attività operative e progettuali nel paese e ha rinnovato ... Leggi su quifinanza

GuidoDellOmo : RT @eni: L’AD Claudio #Descalzi ha incontrato il capo del governo libico Fayez al-Serraj e il Presidente di @NOC_Libya, Mustafa Sanalla, pe… - eni : L’AD Claudio #Descalzi ha incontrato il capo del governo libico Fayez al-Serraj e il Presidente di @NOC_Libya, Must… - savina_ma : #Libya ???????? #Descalzi @eni incontra #alSerraj a #Tripoli. Presente anche #Sanalla della @NOC_Libya ????????#Libia - andrea_morby : $ENI - Eni: Descalzi vede al-Sarraj e presidente Noc, focus su Libia - divorex82 : RT @dukana2: Toh!! Questo delinquente, che fa parte del sistema di #corruzione del delinquente Piero #Amara di #Eni e del #CSM venduto e co… -