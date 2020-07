Dl semplificazioni, dalle tratte ferroviarie alle strade: quali sono i cantieri da Nord a Sud (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dagli appalti alla digitalizzazione della P.a, passando per la green economy. Il decreto semplificazioni che ha avuto il via libera dal Cdm la scorsa notte, e che è stato presentato oggi in conferenza stampa dal presidente del Consiglio Conte, interviene su molti aspetti che riguardano la semplificazione burocratica, ma si concentra in particolare sullo sblocco di 130 opere strategiche, contenute nel piano “Italia veloce” messo a punto dal Mit. Il costo complessivo del progetto ammonta a circa 200 miliardi così ripartiti: 54,3 miliardi per strade e autostrade; 113,4 miliardi per ferrovie con nodi urbani; 20,8 miliardi per il trasporto rapido di massa nelle città metropolitane; 5,1 miliardi per i porti; 3,1 miliardi per gli aeroporti. La ministra Paola De Micheli, in conferenza stampa, ha detto che l’Italia approfitterà anche del Recovery ... Leggi su open.online

