DIRETTA STREAMING – Fiorentina – Cagliari – Risultato LIVE, Gol e Highlights (Di mercoledì 8 luglio 2020) La partita tra Fiorentina e Cagliari, valevole per il campionato di Serie A, andrà in scena mercoledì 8 luglio alle ore 19.30, presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze. Stato delle squadre La Fiorentina è ritornata alla vittoria dopo un lunghissimo periodo di tempo, e dopo la pesante sconfitta in casa contro il Sassuolo, subita non molto tempo fa, è arrivata la vittoria sul campo del Parma, che ha portato i gigliati a quota 34 punti, al 13 posto in classifica. A 5 punti di distanza, all’11esimo posto c’è il Cagliari che dopo un ottimo avvio dopo il ritorno in campo, ha pareggiato in casa del Bologna ed ha subito una sconfitta di misura contro l’Atalanta per 0-1. Fiorentina – Cagliari – Dove ... Leggi su giornal

Fiorentina - Cagliari è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie A 2019/2020. La partita è in programma il giorno 8 luglio alle ore 21:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbi ...

Dove vedere Potenza Triestina streaming e diretta tv, play off Serie C giovedì 9 luglio

E’ bastato un gol di Brivio contro il Sudtirol alla Triestina di Gautieri per accedere agli ottavi di finali di questi play off Serie C. Gli alabardati puntano decisi alla Serie B ma l’avversario che ...

