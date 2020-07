Daydreamer anticipazioni 8 luglio: i raggiri di Aylin e le conquiste di Sanem (Di mercoledì 8 luglio 2020) Continua il successo estivo di Daydreamer, nonostante la stagione ma anche la fascia oraria la soap turca si conferma campioni di ascolti, da quando è iniziato ha tenuto incollati alla tv milioni di telespettatori. Le vicende sentimentali, che per altro per copione fanno fatica a sbocciare, tra Can e Salem hanno appassionato il pubblico italiano femminile attratto non solo dalla bellezza imbarazzante del bel attore turco. Nella puntata di oggi 8 luglio protagonista è la diabolica Aylin che cerca disperatamente Emre ma non lo trova neanche in casa dove invece c’è Can. Aylin confessa a Can di voler riconquistare il fratello, d’amarlo ancora anche se lui non vuole più stare con lei. I due, grazie all’intervento di Can che parla con Emre convincendolo di dare una seconda possibilità all’ex fidanzata, si rimettono insieme. ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Daydreamer anticipazioni 8 luglio: i raggiri di Aylin e le conquiste di Sanem - zazoomblog : Daydreamer le ali del sogno anticipazioni: EMRE inganna LEYLA (innamorata di lui) - #Daydreamer #sogno… - redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni La sorella di Sanem ci ricasca... - redazionetvsoap : Amate #DayDreamer? Da #stasera #Canale5 vi propone #COMESORELLE, una nuova #fiction turca! Ecco #trama e… - infoitcultura : Dettagli e anticipazioni sulla puntata di domani di DAYDREAMER -