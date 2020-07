Cristiano Ronaldo, il severo messaggio alla Juventus (Di mercoledì 8 luglio 2020) Neppure un fuoriclasse come lui avrebbe potuto immaginare che dopo essere passati in vantaggio per 2-0, alla fine si sarebbe ritrovato a commentare una sconfitta. Cristiano Ronaldo ha parlato del k.o. rimediato dalla sua Juventus contro il Milan attraverso un post su Instagram. Parole che sono piene di amarezza, ma anche di volontà nel riprendersi nel modo più veloce possibile.Cristiano Ronaldo: il messaggio post Milancaption id="attachment 988611" align="alignnone" width="738" Cristiano Ronaldo (getty images9/caption"Non era il risultato che volevamo", ha esordito Cristiano Ronaldo sulla propria pagina Instagram. "Ma ora testa alta e continuiamo a lavorare".Emblematica anche l'immagine scelta dal portoghese con un abbraccio di squadra a significare il momento particolare in cui servirà rimanere uniti per ritrovare subito la vittoria. Per lo scudetto non ... Leggi su itasportpress

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - OptaPaolo : 25+ - Cristiano #Ronaldo ha superato la soglia delle 25 reti in un singolo campionato in 10 occasioni dal 2007/08 -… - iamajmalsain : RT @goal: Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentina ?? vs Hell… - CR7Madridistaa : RT @TeamCRonaldo: Cristiano Ronaldo has scored in 5 Consecutive Games for Juventus! ? Bologna ? ? Lecce ? ? Genoa ? ? Torino ? ? Milan ?… -