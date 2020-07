CorSport: Gattuso prova il Napoli senza Koulibaly, Allan e Callejon (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sul Corriere dello Sport la probabile formazione che stasera Gattuso schiererà contro il Genoa. Il caso, tra decisioni arbitrali e bollettini medici, ha voluto che quello di stasera potrebbe essere un esperimento della squadra del futuro. Mancheranno infatti Koulibaly (squalificato), Allan (perché ha appena recuperato) e Callejon (per il turnover) e anche Ospina, reduce dalla botta alla testa rimediata a Bergamo. Il portiere si accomoderà in panchina accanto ad un altro giocatore in odore di mercato, Milik. In porta ci sarà Meret, per la quarta volta consecutiva tra i pali. In difesa Maksimovic con Manolas e rientra Elmas, che farà la fase di interdizione e quella di costruzione, scrive il quotidiano sportivo. Al posto di Callejon ci sarà Politano. “Genoa-Napoli è un’opzione per lasciarsi traghettare tranquillamente su quella ... Leggi su ilnapolista

Il CorSport analizza il ko con l'Atalanta: "Politano? Presenza decorativa. Il Napoli crolla sulle corsie"

Il Corriere dello Sport ha analizzato il ko degli azzurri sul campo dell'Atalanta soffermandosi sulla prova offerta da Politano e non solo. Il Napoli resiste troppo poco per pensare di costruire l’irr ...

