Coronavirus, Conte a Madrid: “Italia e Spagna ora più unite, Recovery entro luglio” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Conte e Sánchez, premier dei due paesi più colpiti dalla pandemia di Coronavirus, hanno tenuto oggi una conferenza congiunta a Madrid. Entrambi hanno rimarcato l’interesse condiviso nel superare la resistenza degli Stati membri, e hanno invocato a un’Europa più unita. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato oggi a Madrid il Presidente del Governo … L'articolo Coronavirus, Conte a Madrid: “Italia e Spagna ora più unite, Recovery entro luglio” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte

Madrid, 08 lug 19:03 - (Agenzia Nova) - Spagna e Italia hanno affrontato l’esperienza del coronavirus in modo simile e ne stanno uscendo insieme, condividendo informazioni e collaborando. Lo ha afferm ...E' questo il tormentone social da parte di tantissimi tifosi che continuano a notare clamorose e goffe contraddizioni da parte di un Governo che ha gestito come peggio non poteva la fase 3 del post ...