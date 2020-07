Barcellona-Espanyol, da calcio a calci. Fallacci, botte, espulsioni e tre minuti di follia: ma finisce 1-0 [FOTO] (Di giovedì 9 luglio 2020) E’ successo un po’ di tutto, anche se alla fine il risultato è di 1-0. Seppur senza tifosi e quindi senza la giusta “dose” di pressione, tifo, calore, passione, Barcellona-Espanyol ha rimarcato in tutto e per tutto l’ideale del caro e vecchio derby tutto agonismo, “cattiveria” e… botte. Se le sono date, Ansu Fati e Lozano, e hanno preso la via degli spogliatoi. Due veri e propri Fallacci: tacchettate in piena caviglia! E’ successo tutto in pochissimo, all’interno di tre minuti di follia: al 53′ l’intervento killer del giovane calciatore blaugrana, al 56′ quello dell’avversario. Stessa sorte, però: rosso. Ci son voluti poi altri tre minuti ancora ... Leggi su calcioweb.eu

sportli26181512 : #Liga, Arthur non entra. Il Barcellona vince grazie a Suarez: Al Camp Nou gli uomini guidati da Setien battono l'Es… - genovesergio76 : Eurosport : Il Barcellona soffre ma vince 1-0 il derby catalano con Luis Suarez; Espanyol retrocesso - - BortoneMauro : RT @RaiSport: #Suarez regala il #derby al #Barcellona, il #Real ora dista solo un punto #Espanyol ko 1-0 al #CampNou, i #blancos affronter… - RaiSport : #Suarez regala il #derby al #Barcellona, il #Real ora dista solo un punto #Espanyol ko 1-0 al #CampNou, i #blancos… - RSIsport : ? Barcellona resta con una sola squadra nella massima serie. Espanyol retrocesso dopo la sconfitta per 1-0 nel derb… -