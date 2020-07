Atletico Madrid, Morata in gol in meno di 1 minuto: record in questa Liga ma non in assoluto (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un gol lampo non basta all'Atletico Madrid per vincere la gara contro il Celta Vigo, ma è abbastanza per Alvaro Morata per entrare nella storia di questa stagione. Lo spagnolo, infatti, come scrive Mundo Deportivo, ha realizzato la rete più veloce di questo campionato per i colchoneros. Dopo appena 50", il centravanti ha mandato in rete uno splendido assist proveniente dalla destra realizzando un gol quasi senza precedenti.Morata: record non assolutocaption id="attachment 988545" align="alignnone" width="580" Morata (getty images)/captionCome scrive il quotidiani iberico, Morata ha segnato il suo terzo gol nelle ultime due partite in 51 secondi dall'inizio della sfida contro il Celta de Vigo. Il più rapido sigillo in questa stagione di campionato da parte dell'Atletico Madrid ma non un record assoluto. Infatti, in passato il gol più ... Leggi su itasportpress

SuperSportBlitz : #LaLiga – Goal Alert: Celta Vigo *1-1 Atletico Madrid *(Beltran 49‘) #SSFootball - GoalItalia : Arbitro ligio alle disposizioni sanitarie in Barcellona-Atletico Madrid: rigore con distanziamento sociale ?? Il VA… - ItaSportPress : Atletico Madrid, Morata in gol in meno di 1 minuto: record in questa Liga ma non in assoluto -… - OfQsvs : Chiamata monumentale a Top Calcio, dove un signore vuole spiegare il significato dei gesti di Ronaldo e Simeone dop… - twFlavio51 : @Boboj29 Il goal di Rabiot, con quello che comporta per la sua motivazione a fare sempre meglio, è l'unica cosa pos… -