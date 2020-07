Alex Pullin | morto a 32 anni il campione di snowboard | FOTO (Di mercoledì 8 luglio 2020) Una tragedia improvvisa costa la vita ad Alex Pullin, che per due volte era diventato campione del mondo di snowboard. L’incidente durante una immersione. Una tragedia improvvisa è costata la vita ad Alex Pullin, giovane campione dello snowboard. Specialità nella quale si era imposto conquistando per due volte il titolo di campione del mondo. Pullin … L'articolo Alex Pullin morto a 32 anni il campione di snowboard FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

