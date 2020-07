Adriana Volpe contro Magalli con questo gesto non mi fai stare zitta (Di mercoledì 8 luglio 2020) Adriana Volpe è in lacrime in diretta tv contro Giancarlo Magalli: «questo gesto non me lo fai, non riuscirai a farmi stare zitta…». A poche ore dalla presunta frecciatina del conduttore (che aveva postato la scritta 0,9% con l’emoticon che invita a fare silenzio), arriva su “Instagram” e su “Tv8” la risposta stizzita di Adriana Volpe. In diretta la conduttrice ha letto la sua replica al vetriolo a Magalli: «Caro Giancarlo questo gesto non me lo fai! Hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, ma non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche questa volta. Sai quando ... Leggi su people24.myblog

trash_italiano : La replica di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli ?? #OgniMattina - trash_italiano : ADRIANA VOLPE RISPONDE A MAGALLI: “SHHHH NON ME LO FAI” ???????? #OgniMattina - MarioManca : Dalla parte di Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli arrivano pure Marcello Cirillo e Stefania Orlando, anche loro… - enzopirrone : RT @Striscia: Ancora un botta e risposta al vetriolo tra #GiancarloMagalli e #AdrianaVolpe: ecco tutti i dettagli! - francotaratufo2 : RT @perchetendenza: 'Adriana Volpe': Per aver risposto così a Giancarlo Magalli oggi a #OgniMattina -