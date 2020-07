Zanardi, ipotesi lento risveglio in settimana (Di martedì 7 luglio 2020) Ancora un intervento per Alex Zanardi, il settimo da quando è stato ricoverato a seguito dell’incedente in sella alla sua handbike. Uno scontro con un tir proveniente dalla corsia opposta ha provocato ingenti danni al campione paraolimpico, attualmente in coma indotto e costretto a tre operazioni maxillo-facciali. Ieri l’ultima per ricostruire il volto a seguito dell’impatto. L’intervento faceva parte del programma stilato dall’equipe che ha in cura Zanardi: attualmente l’ex pilota è in condizioni stabili ma ancora gravi dal punto di vista neurologico. C’è la volontà – riporta AdnKronos – di portarlo ad un lento risveglio in settimana per capire come risponde al risveglio graduale dal coma indotto. “Le fratture erano complesse” Dopo l’intervento di ieri, il terzo da quando Zanardi ... Leggi su italiasera

