Tragedia a Terni, due adolescenti trovati morti nel sonno: indagini dei carabinieri in corso (Di martedì 7 luglio 2020) Due ragazzi, amici fra loro, uno di 15 anni e uno di 16, sono stati trovati morti nel sonno dai genitori questa mattina. Uno è del quartiere di San Giovanni e l'altro di Villa Palma. I due... Leggi su ilmessaggero

