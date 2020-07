Tragedia a Terni, due adolescenti morti nel sonno dopo serata insieme: ipotesi assunzione droga (Di martedì 7 luglio 2020) Terni «Provate voi a svegliarlo, provateci voi, io non ce la faccio». Le urla della madre di G.A., 15 anni, hanno fatto a pezzi il silenzio del quartiere popolare di San Giovanni, a... Leggi su ilmessaggero

TERNI - Sono morti soli, ognuno nella sua stanza da letto da adolescente, dopo aver passato tutta la serata insieme ed essersi salutati con l'idea di ritrovarsi l'indomani. Come accadeva da anni. Inve ...Doppia tragedia a Terni: due ragazzi, minorenni, sono stati trovati morti stamani nelle loro abitazioni, in diversi quartieri della città. Sui corpi non sono stati trovati segni di violenza ma sono ...