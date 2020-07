TikTok non sarà più disponibile a Hong Kong (Di martedì 7 luglio 2020) L'azienda cinese proprietaria dell'app lo ha deciso in risposta alla controversa legge sulla sicurezza nazionale, ma questo potrebbe privare i manifestanti democratici di un strumento di comunicazione Leggi su ilpost

Ultime Notizie dalla rete : TikTok non Tik Tok: come funziona l'algoritmo del social media del futuro Ninja Marketing Tiktok blocca App a Hong Kong: USA valutano bando

(Teleborsa) - TikTok ha dichiarato che sta interrompendo il servizio della sua famosa app di condivisione di brevi video a Hong Kong, a causa dei "recenti eventi". La mossa di TikTok, di proprietà ...

Gli Usa valutano la messa al bando di TikTok e di altre app cinesi

Al segretario di Stato ha replicato un portavoce di TikTok in una nota, nella quale ricorda che la società “è guidata un amministratore delegato americano” e “non abbiamo una priorità più importante ...

