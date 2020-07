Sparanise, camion in fila in attesa di sversare rifiuti: la denuncia di Spazio Cales (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Sparanise (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dello Spazio Cales che denuncia lo stato dell’area ex-Pozzi di Sparanise, invasa da un notevole tanfo dovuto allo sversamento di rifiuti. Di seguito la denuncia dell’associazione: “Dopo numerose segnalazioni di lavoratori dell’area industriale e dei residenti, ci siamo recati in area ex-Pozzi per vedere cosa stesse succedendo (video pubblicato sulla pagina Fb dello Spazio Cales) Abbiamo trovato camion dei rifiuti in fila e una puzza, che vi assicuriamo è notevole: in attesa di scaricare ci sono anche mezzi della napoletana Asia, la destinazione finale è l’impianto della ENCON, non sappiamo le tonnellate che vengono scaricate e quali Comuni portano i rifiuti a Sparanise, ma la situazione ci sembra abbastanza critica. Tutto ciò avviene ... Leggi su anteprima24

