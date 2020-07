Simest, crescono finanzimenti per internazionalizzazione delle imprese (Di martedì 7 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Salgono – e in qualche caso raddoppiano – i nuovi importi massimi dei finanziamenti per l'internazionalizzazione che Simest eroga su risorse pubbliche gestite per conto del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. I nuovi importi massimi consentiranno alle aziende di beneficiare di maggiore liquidità per i propri investimenti oltreconfine, sia in termini assoluti che in proporzione ai propri limiti dimensionali, rendendo i finanziamenti agevolati più allettanti anche per le MidCap e le grandi imprese. Entro l'estate, l'ampia gamma di novità introdotte dal “Decreto Rilancio” in risposta alla crisi post Covid-19 verrà integrata dall'estensione dell'operatività dei finanziamenti anche a progetti intra Ue e dall'ampliamento delle spese e della tipologia di imprese ... Leggi su iltempo

le stime di SACE-SIMEST indicano una contrazione delle esportazioni nazionali di circa il 10%. Ma l’elemento che maggiormente ci preoccupa è la mancanza di liquidità del nostro sistema imprenditoriale ...

