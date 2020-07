Roma, da due diligence Raggi via libera a Stadio Tor di Valle (Di mercoledì 8 luglio 2020) La due diligence avviata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi ha dato parere favorevole al progetto dello Stadio della Roma a Tor di Valle. E' quanto illustrato al vertice di maggioranza convocato dalla sindaca stessa in cui il vicedirettore generale del campidoglio Roberto Botta, per conto del Dipartimento Lavori pubblici, avrebbe illustrato a sindaca, Giunta e consiglieri, alla presenza degli altri uffici capitolini, l'istruttoria prodotta sugli atti amministrativi inerenti al progetto.La sindaca, affiancata dagli assessori Montuori, Calabrese e Meleo, ha proposto l'incontro online per superare le diffidenze della sua maggioranza ancora divisa in vista del voto in Aula della variante e della e convenzione urbanistica inerente all'area. Nell'incontro mancherebbero all'appello due consiglieri M5S. Leggi su ilfogliettone

