Retro games | torna il “vero” Commodore 64

Una notizia meravigliosa per gli amanti dei Retro games. torna sul mercato il mitico Commodore 64. E per di più, nelle sue dimensioni originali. Per un fantastico revival tecnologico, in perfetto stile anni '80. Un anno e mezzo fa, a dirla tutta, fu rilasciata una versione "Mini" di questo leggendario computer, antecedente addirittura al Macintosh della Apple. Eppure non ha ottenuto il successo sperato. Questa volta invece, le premesse alzano decisamente le aspettative. Il Commodore 64, un'esperienza emozionante Per chi è nato verso la fine degli '80 o all'inizio degli anni '90, questa potrebbe essere una notizia non così rilevante. Eppure, il Commodore 64 ha letteralmente fatto la storia dei personal computer. Fu infatti commercializzato dal 1982 al 1994 dalla Commodore Business Machines Inc, che totalizzò ...

Ormai da qualche anno, diverse gaming house, tra cui Nintendo, sfruttando gli anni d’oro del gaming, ovvero il decennio ’80/90, hanno allestito delle mini-consolle rievocative, del tutto ...

Compreresti un'altra console retrò di Sega? Un Dreamcast Mini forse? Siamo spiacenti, ma la tua principessa è in un altro castello. Tuttavia, c'è un nuovo hardware retrò ispirato ai classici arcade ch ...

