Nfl, Mahomes da record: rinnovo da 450 mln in 10 anni (Di martedì 7 luglio 2020) Patrick Mahomes, MVP dell’ultimo Super Bowl, ha prolungato il suo contratto con i Kansas City Chiefs fino al 2031, con un accordo di 45 milioni all’anno, ma che possono arrivare fino a 50 milioni annui. Una cifra che fa entrare l’accordo nei libri dei record divenendo l’accordo più ricco nella storia dello sport. Mahomes, 24 anni, … L'articolo Nfl, Mahomes da record: rinnovo da 450 mln in 10 anni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

