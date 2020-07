“Neg*a di me**a, orangotango, lavami i pavimenti pu***na”: polemiche per gli insulti razzisti e sessisti di un calciatore del Monregale. La squadra prende le distanze (Di martedì 7 luglio 2020) “C’è una ne*ra di me*a che pensa di avere diritti. Ne*ra e donna. E, invece, donna e diritti non dovrebbero stare nella stessa frase. Un orangotango che mi ha denunciato per falsa testimonianza. Che però, forse è vero, un po’ di falso l’ho dichiarato perché ero fuso e ubriaco, ci sta. Però, per principio, non mi devi rompere il caz*o anche perché ‘you are black'”. Queste sono solo alcune delle frasi irripetibili pronunciate da un giovane calciatore del Monregale, Marco Rossi, che in un video pubblicato sui social (e diventato virale in queste ore) rivolge una serie di insulti razzisti e sessisti nei confronti di una donna che, a suo dire, avrebbe “osato lamentarsi” e denunciarlo per presunti danni alla sua auto. Il giovane, che gioca nella seconda categoria piemontese, in alcune storie su Instagram ... Leggi su ilfattoquotidiano

