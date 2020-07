Milan-Juventus, gol irreale di Rabiot: si fa tutto il campo da solo e fa 0-1 (VIDEO) (Di martedì 7 luglio 2020) Incredibile Adrien Rabiot. L’uomo che non ti aspetti sblocca Milan-Juventus, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, e lo fa in un modo clamoroso: prende la palla sulla sua metà campo, fa tunnel e poi si invola verso l’area di rigore rossonera concludendo con un sinistro pazzesco che batte Donnarumma e fa impazzire di gioia tutto il popolo bianconero. Di seguito il VIDEO della perla. Leggi su sportface

