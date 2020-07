Milan-Juventus 4-2, Ibrahimovic: “Faccio pure l’allenatore, se venivo prima vincevamo lo scudetto” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Sono presidente, allenatore e giocatore, faccio tutto assieme. Ma mi pagano solo per essere giocatore, quello è il lato negativo. Le altre squadre hanno fortuna, se ero qua dal primo giorno vincevamo lo scudetto. Non sono qui per fare la mascotte, voglio aiutare i miei compagni”. Così Zlatan Ibrahimovic al termine di Milan-Juventus 4-2. Con una punta di ironia l’attaccante svedese ha parlato ai microfoni di Dazn del momento che sta vivendo e di come abbia cambiato la stagione rossonera: “Sono vecchio, non è un segreto, ma è solo un numero. Sto facendo bene gli allenamenti, ho un buon bilanciamento. Oggi la prima partita dopo l’infortunio, ho giocato di più. Se gioco poco alla volta posso giocarle tutte, ma sto bene e cerco di aiutare la squadra in tutti i modi”. Leggi su sportface

