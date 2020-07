Manchester City, Guardiola: “Abbiamo bisogno di quattro punti per qualificarci in Champions” (Di martedì 7 luglio 2020) quattro punti per centrare l’obiettivo minimo stagionale. Dopo la sconfitta contro il Southampton, il Manchester City riparte dalla sfida in Premier con il Newcastle e Pep Guardiola ha ben chiari gli obiettivi della sua squadra. “Voglio vincere domani, abbiamo bisogno di quattro punti per qualificarci per la Champions League – ha spiegato Guardiola in conferenza stampa -. All’inizio ero preoccupato di come ci saremmo impegnati nelle ultime partite ma ho visto che la squadra non ha intenzione di rilassarsi“. E su cosa è mancato ai Citizens per la lotta al titolo: “Ci è mancata la continuità, e perdi nove partite non puoi vincere la Premier. Forse poteva succedere ugualmente qualche anno fa ma non adesso quando per il titolo servono oltre 90 punti“. Poi il focus sulla Champions League: “Non ho il potere di decidere dove ... Leggi su sportface

